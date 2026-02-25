محافظ الإسماعيلية يعقد أول لقاء جماهيري لخدمة المواطنين

استقبل اللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، عددا من أبناء الإسماعيلية في أول لقاء جماهيري لخدمة المواطنين، للاستماع إلى شكاوى وطلبات أبناء المحافظة والسعى لإيجاد حلول عملية لها، حرصا على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين.

وأكد حسب الله، أن التواصل المباشر يمثل أولوية أساسية و الاستماع للمواطن هو الخطوة الأولى نحو حل مشكلاته وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له.

وتضمن اللقاء طرح عدد من المطالب للمواطنين منها طلبات توفير فرص عمل، ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالحيز العمراني والتصالح، بجانب طلبات لإقامة مشروعات صغيرة تساعد على توفير مصدر رزق كريم للأسر.

ووجه حسب الله، بإيجاد حلول فورية في عدد من الموضوعات وتحويل البعض الآخر للدراسة والحل خلال أسبوع، ودراسة كل حالة على حدة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون، مؤكدًا استمرار عقد اللقاءات الدورية بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، لأهمية التواصل المباشر بين المسئول والمواطن وتحقيق الاستجابة لطلباته.