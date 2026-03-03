مواجهة نارية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس الملك

يستضيف برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، في العاشرة مساء الثلاثاء، على ملعب "كامب نو"، ضمن إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026، في مباراة تحمل طابعًا ثأريًا للفريق الكتالوني بعد خسارته الثقيلة ذهابًا برباعية نظيفة.

ويدخل برشلونة اللقاء بشعار "لا بديل عن العودة"، بعدما تعقدت مهمته إثر السقوط الكبير في العاصمة الإسبانية، ما يفرض عليه تقديم مباراة استثنائية أمام جماهيره من أجل تعويض الفارق وإنعاش آماله في بلوغ النهائي. ويعوّل الفريق على عاملي الأرض والجمهور، إضافة إلى الزخم المعنوي الذي اكتسبه من نتائجه الأخيرة.

وكان الفريق الكتالوني قد حقق سلسلة انتصارات لافتة قبل موقعة الإياب، من بينها الفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1 في مواجهة سابقة، ثم التغلب على فياريال 4-1، وليفانتي بثلاثية نظيفة، وهي نتائج تعكس جاهزية الفريق وقدرته الهجومية، وتمنحه دفعة قوية لمحاولة قلب الطاولة.

في المقابل، يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على كامب نو بثقة كبيرة، بعدما واصل نتائجه الإيجابية في مختلف البطولات. فقد حقق فوزًا مهمًا على ريال أوفييدو بهدف دون رد في الدوري، كما تألق أوروبيًا بانتصار عريض على كلوب بروج بنتيجة 4-1 في دوري أبطال أوروبا، ليؤكد جاهزيته لخوض مواجهة جديدة أمام برشلونة بطموح حسم بطاقة التأهل.

وبين رغبة برشلونة في تحقيق "ريمونتادا" تاريخية، وإصرار أتلتيكو على تأكيد تفوقه، تبدو المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات في ليلة كروية مرتقبة على أرض كامب نو.