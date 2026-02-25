رئيس وزراء باكستان يجري محادثات مع أمير قطر في الدوحة

ذكر رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، أنه عقد اجتماعا ممتازا مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة، ركز على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي.

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس، قال رئيس الوزراء إن الاجتماع حضره نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إسحاق دار ورئيس أركان الجيش ورئيس قوات الدفاع، سيد عاصم منير، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأربعاء.

وأضاف أن المحادثات كانت ودية ومثمرة وتركزت على سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين باكستان وقطر وتحويلها إلى شراكات اقتصادية ذات منفعة متبادلة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الجانبين استعرضا أيضا الوضع الإقليمي السائد وتبادلا وجهات النظر حول التطورات المهمة.

وقال شهباز شريف إن باكستان وقطر ستواصلان العمل معا بشكل وثيق لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها.