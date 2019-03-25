ارتفاع مفاجئ في مؤشر «إيفو» لمناخ الأعمال في ألمانيا

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ارتفع مؤشر "إيفو" لمناخ الأعمال في ألمانيا على نحو مفاجئ خلال مارس الجاري.

فقد أعلن معهد "إيفو" لأبحاث الاقتصاد في ميونخ، اليوم الاثنين، أن مؤشر مناخ الأعمال ارتفع بمقدار 0.9 نقطة إلى 99.6 نقطة.

وهذا أول ارتفاع يسجله المؤشر عقب 6 تراجعات على التوالي.

وكان يتوقع المحللون استقرارا في المؤشر.

وقال رئيس المعهد كليمينس فوست: "الاقتصاد الألماني يُبدي مرونة".

ويعتبر مؤشر إيفو لمناخ الأعمال من أهم مؤشرات المناخ الاقتصادي في ألمانيا. ويستند المؤشر إلى استطلاعات تشمل نحو 9 آلاف شركة. ويعتبر المؤشر مقياسا تقديريا جيدا للنمو الاقتصادي المستقبلي للبلاد.

وكانت بيانات مثبطة عن الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا وفرنسا أثارت يوم الجمعة الماضي مخاوف من الركود على مستوى العالم.