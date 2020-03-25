جهاز حماية المستهلك يشن حملات رقابية موسعة في 5 محافظات

شن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية موسعة استهدفت مصانع غير مرخصة ومحلات مستحضرات التجميل من خلال رجال الضبطية القضائية التابعين للجهاز بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين والإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي بمحافظات (القاهرة، الإسكندرية، كفرالشيخ، سوهاج، جنوب سيناء).

وأوضح رئيس الجهاز الدكتور راضي عبدالمعطي -في بيان أمس الثلاثاء- أن الحملات أسفرت في محافظة القاهرة عن ضبط كميات كبيرة من منتج مجهول المصدر وغير مدون عليه تاريخ صلاحية تم الإعلان عنه على صفحة بموقع (فيس بوك) على أنه مطهر لليد "استعمال شخصي واستعمال جراحي".

وأكد أنه في محافظة الاسكندرية، تم ضبط فيلا يملكها صاحب شركه استيراد وتجارة كيماويات مقيم بمنطقه العجمي بداخلها كميات كبيرة من الكحول الإيثيلي بعد إعادة تعبئتها في جراكن استعدادا لبيعها بالسوق السوداء.

وأشار إلى أن الحملات أسفرت في محافظات سوهاج وكفر الشيخ وجنوب سيناء عن ضبط مصنع به عدد كبير من عبوات مطهر مختلفة السعة وعبوات مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى شركة مستلزمات طبية غير مرخصة بها عدد كبير من عبوات جيل مطهر، وكمامات طبية مجهولة المصدر، إلى جانب مصنع كحوليات وعطور غير مرخص وتم التحفظ على كمية كبيرة من الكحول وخام المعطر وعبوات وبخاخات من منتجات المصنع النهائية وجيل مطهر مختلفة الأنواع والأحجام، وتم ضبط ماكينات خياطة لتصنيع كمامات طبية مجهولة المصدر، وأيضا زجاجات وبخاخ كحول وقفازات وكمامات طبية بمحل مستلزمات طبية تم حبسها عن التداول.

ولفت إلى أن الحملات أسفرت في المحافظات المذكورة عن ضبط سيارة توزيع مستلزمات طبية تحمل عددا كبيرا من الكمامات الطبية مجهولة المصدر وكميات كبيرة من 67 نوع دواء داخل أحد محال مستلزمات طبية بالمخالفة لقانون تنظيم مهنة الصيدلة.. معظم الكميات المضبوطة منتهية الصلاحية وأدوية تأمين صحي وأدوية جدول أول مخدرات ومؤثرة على الحالة النفسية.

وأكد رئيس الجهاز أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات وإحالة جميع المحاضر للنيابة العامة.

وأهاب رئيس جهاز حماية المستهلك بالمواطنين الإبلاغ عن أيه ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو أيه معلومات بشأنها، كما وجه رسالة للتجار ومقدمي الخدمات بالالتزام بالضوابط القانونية وعدم حجب السلع والامتناع عن أي ممارسات سلبية تضر المستهلك، مؤكدا أن القانون سيطبق على كافة المخالفين.

وأوضح أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن19588، أو رقم الواتس آب (خدمة المواطن رقيب) 01281661880 ومن خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.