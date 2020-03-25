التحفظ على 2 طن كحول ميثانول مجهول المصدر في الإسكندرية

قررت نيابة أول العامرية غرب الإسكندرية، اليوم الأربعاء، التحفظ على 2 طن و550 كيلوجرام كحول "ميثانول" مجهول المصدر، تم ضبطهم داخل مصنع قبل ترويجهم في الأسواق، وطلبت سرعة استقدام تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بورود معلومات سرية حول قيام مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المطهرات، كائن في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية، بحيازة كمية من الكحول "ميثانول" مستلزمات إنتاج، معبأة داخل براميل، مجهولة المصدر وغير خاضعة للإشراف الصحي.

وبمداهمة المخزن، ألقي القبض على مالكه، وبتفتيش المصنع عثر بداخله على المضبوطات قبل تعبئتها وطرحها للبيع في الأسواق.

تم تحرير محضر جنح بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.