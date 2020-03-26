العاهل السعوي: مجموعة العشرين ستجتمع للخروج بمبادرات توحد جهودنا لمواجهة كورونا

أعلن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، عن عقد اجتماع بمجموعة العشرين، في قمة استثنائية، لمناقشة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال العاهل السعودي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء اليوم الأربعاء، «في هذا الوقت الحرج الذي يواجه فيه العالم جائحة كورونا المستجد، التي تؤثر على الإنسان والأنظمة الصحية والاقتصاد العالمي، نجتمع بمجموعة العشرين في قمة استثنائية؛ للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا، وتعزز دور حكوماتنا، وتوحد جهودنا لمواجهة هذا الوباء».

واختتم حديثه داعيّا الله بحماية العالم من كل مكروه.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، يوم الأربعاء، إلى أكثر من 19 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 440 ألف إصابة.



