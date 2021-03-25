اقترب البرومو الأول والرسمي لمسلسل "نسل الأغراب"، من حاجز المليون مشاهدة منذ طرحه على اليوتيوب في أقل من يومين على قناة الشركة المنتجة للعمل "سينيرجي"؛ استعدادًا لطرحه في موسم دراما رمضان هذا العام.

و"نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية في رمضان 2021، إذ يضم العديد من كبار النجوم، من بينهم أحمد السقا، وأمير كرارة، ومي عمر، وفردوس عبدالحميد، ونجلاء بدر، وإدوارد، وأحمد مالك، وأحمد داش، وأحمد فهيم، وإنجي المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين، وإنتاج شركة سينرجي، وتأليف وإخراج محمد سامي.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما.

وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والصراع بين بطلي العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية.