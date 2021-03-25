أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس إعطاء 35ر8 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.

وتشير البيانات المعلنة، إلى أن متوسط معدل التطعيم في إيطاليا يبلغ 168 ألفا و 485جرعة في اليوم الواحد.

ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق إيطاليا 4. 1 سنة لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 12 أسابيع.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا 44. 3 مليون حالة، وعدد حالات الوفاة 106 آلاف و339 حالة.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد منذ عام وسبعة أسابيع.

ويشار إلى أن عدد الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.