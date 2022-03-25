شعبة المواد الغذائية: استقرار أسعار السلع الأساسية وارتفاع الجبن المستورد والبسكويت والمعجنات

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار السلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز والدقيق مستقرة عند آخر ارتفاع لها، بينما شهدت بعض السلع ارتفاعًا مثل المعجنات (البسكويت والمولتو) والجبن المستورد.



وأضاف المنوفي في بيان اليوم، أن الأسعار التي ارتفعت هي أسعار الجبن النيوزلندي والفلمنك وارتفعت بقيمة ٢٠ جنيهًا للكيلو، وكذلك ارتفعت أسعار المعجنات، ووصل سعر مولتو ماجنام من ٥ جنيه إلى ٧ جنيهات، ومولتو الحجم الصغير من ٤ إلى ٥ جنيهات، وبعض أنواع البسكويت ارتفعت جنيه في القطعة ليرتفع السعر من 2 إلى 3 جنيهات، وارتفع سعر كيلو البن من 90 جنيها إلى 100 جنيه، وارتفع سعر الشاي من 82 إلى 90 جنيها للكيلو، وارتفع سعر كرتونة البيض من 52 إلى 57 جنيها.



بينما استقرت أسعار بعض السلع عند آخر ارتفاع لها، حسب المنوفي، حيث استقر سعر السكر ١٢ جنيها للكيلو وكذلك الأرز والدقيق عند ١٢ جنيها للكيلو، ولتر الزيت عند ٣٠ جنيهًا للكيلو والمكرونة الـ٤٠٠ جرام عند ٦.٥ جنيهات.



كما استقرت أسعار السمنة، روابي وجنة وكريستال، وبلغت ٦٠ جنيهًا للعبوة 1.5 كيلو، و٣٠ جنيهًا للعبوة الأصغر ٧٥٠ جراما.