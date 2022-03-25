السياحة تتابع الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين المصريين لأداء مناسك العمرة

تابعت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، بمطار القاهرة الدولي، كل الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين المصريين للمملكة العربية السعودية؛ لأداء مناسك العمرة وضمان توافر كل وسائل الراحة لهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على المتابعة المستمرة لكل الإجراءات المتعلقة بسفر المعتمرين المصريين للمملكة العربية السعودية؛ لأداء مناسك العمرة وعودتهم إلى وطنهم بسلام.

والتقت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، خلال تواجدها بالمطار، مع عدد من المعتمرين المصريين، حيث اطمأنت على إجراءات سفرهم ومرافقة مشرفي الشركات السياحية لهم، كما قامت بالتنسيق مع العاملين بمكتب الوزارة بالمطار، بسرعة حل أي مشاكل قد تعترض سفر المعتمرين المصريين.

كما وجهت مشرفي الشركات السياحية بتيسير وإنهاء الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين بسهولة، وتذليل أي عقبات أمام المعتمرين أثناء تنفيذ برنامج رحلة العمرة بالمملكة العربية السعودية، والتواجد الدائم مع المعتمرين بمقر إقامتهم بالسعودية، وتلبية كل احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على توفير سبل الراحة والرعاية لهم، مع ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وذلك في إطار الحرص الشديد على صحة المواطنين المصريين، والالتزام بالضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443 هجرية.

وأكدت أنها تتابع بشكل يومي وباستمرار إجراءات سفر وعودة المعتمرين المصريين، وأنها تتلقى تقارير دورية بشأن سفر المعتمرين المصريين.