ولي العهد البحريني يستقبل السفير الإسرائيلي الجديد

استقبل ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بقصر الرفاع اليوم، سفير إسرائيل شموئيل ريفيل، بمناسبة تعيينه سفيرًا لبلاده لدى المملكة.

وخلال اللقاء أكد ولي العهد البحريني على نهج مملكة البحرين في ترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش الإنساني.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي أغسطس الماضي، تسلّم وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، نسخة من أوراق اعتماد سفير إسرائيل الجديد شموئيل ريفيل، بعد فترة انقطاع دبلوماسي على إثر انتهاء فترة السفير السابق نائيه، والتي تزامنت مع أحداث 7 أكتوبر.

وأكد الزياني في لقائه على «أهمية مواصلة الجهود بما يسهم في دعم مساعي السلام والأمن والاستقرار في المنطقة».