حماس تتهم إسرائيل بتعطيل المرحلة الثانية من الاتفاق لمواصلة الإبادة بغزة

نفى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة «حماس» غازي حمد، ارتكاب الحركة أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن «إسرائيل ارتكبت أكثر من 900 خرق موثق منذ بدء تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في أكتوبر 2025 بمدينة شرم الشيخ.

وبحسب ما نشرته وكالة «شهاب»، وصف حمد الاتهامات الإسرائيلية للحركة بأنها «مضحكة ومبكية»، في ظل ما قال إنه سجل يومي حافل بالانتهاكات الإسرائيلية الموثقة بالصوت والصورة.

وأوضح حمد، خلال مداخلة إعلامية، أن الحركة وثّقت بمعدل يتراوح بين 12 و13 خرقًا إسرائيليًا يوميًا، شملت القتل، وهدم المنازل، وإطلاق النار، وقصف المدنيين، مؤكدًا أن جميع هذه الانتهاكات جرى توثيقها رسميًا وإرسالها إلى الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك.

وشدد على أن حماس لم تسجل أي خرق للاتفاق منذ بدء سريانه، معتبرًا أن محاولات إسرائيل تحميل الحركة مسئولية الانتهاكات تهدف إلى تضليل الرأي العام، مشيرًا إلى أن الوسطاء قادرون على التحقق من الرواية الصحيحة.

وفيما يتعلق بالادعاء الإسرائيلي حول انفجار عبوة ناسفة في رفح، اعتبر حمد، أن هذه الرواية تهدف إلى خداع الرأي العام والجانب الأمريكي، موضحًا أن المنطقة التي وقع فيها الانفجار تخضع بالكامل للسيطرة الإسرائيلية، ولا يمكن الوصول إليها أو زرع عبوات فيها.

وأشار إلى أن المنطقة تحتوي على كميات كبيرة من مخلفات الحرب والمتفجرات غير المنفجرة، التي قد تنفجر في أي وقت، واصفًا الرواية الإسرائيلية بأنها «مكذوبة وواضحة»، لافتًا إلى أن ملف إزالة مخلفات الحرب من المقرر مناقشته في المرحلة الثانية من الاتفاق.



واتهم حمد إسرائيل بعدم الرغبة في الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، مفضلّة البقاء في المرحلة الأولى لمواصلة القتل والنشاط العسكري الحر، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أنها تسيطر أمنيًا على أكثر من 60% من قطاع غزة وتتحكم بملف المساعدات.

وفي المقابل، أكد أن موقف حماس من الانتقال إلى المرحلة الثانية واضح، لافتًا إلى أن تجربة المرحلة الأولى أثبتت التزام الحركة مقابل عدم التزام إسرائيل، ما يستدعي وضع ضوابط صارمة وواضحة من قبل الوسطاء والإدارة الأمريكية لضمان تنفيذ المرحلة الثانية بشكل جاد.

وأعرب حمد عن شكوكه إزاء نية إسرائيل الدخول في المرحلة الثانية، معتبرًا أن فرص تحقيق تقدم في ملفات الإعمار أو الانسحاب تواجه عقبات كبيرة في ظل الممارسات الإسرائيلية الحالية.

وفي ملف تسليم الجثامين، أوضح حمد أن الحركة سلّمت 27 جثمانًا خلال فترة قصيرة، رغم التحديات الكبيرة الناتجة عن التغير الكامل في المعالم الجغرافية لقطاع غزة، ما صعّب عمليات البحث. وأشار إلى أن الجهود ما زالت مستمرة للعثور على الجثمان الأخير، متعهدًا بتسليمه فور توفر معلومات دقيقة عن موقعه.