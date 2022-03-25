أمريكا وأوروبا تكشفان عن اتفاق لتوريد الغاز لخفض الاعتماد على روسيا

تدفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو تعزيز إمدادات الغاز الطبيعي المسال للدول الأوروبية بنهاية عام 2022، في محاولة لاستبدال الغاز الروسي، وهو إطار عمل سياسي يترك الآن الشركات لوضع التفاصيل.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه بموجب الاتفاق، ستحصل أوروبا على ما لا يقل عن 15 مليار متر مكعب من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الإضافية بنهاية العام، على الرغم من أنه لم تتضح الجهة التي ستأتي منها تلك الإمدادات.



كما ستعمل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على ضمان طلب 50 مليار متر مكعب من الوقود الأمريكي حتى عام 2030 على الأقل.



والهدف هو العمل مع شركاء دوليين لمساعدة القارة على عدم اعتمادها على الغاز الروسي، الذي يشكل نحو 40% من احتياجات أوروبا.



وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إننا "نعمل معا لخفض اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية". وأضافت فون دير لاين أن 15 مليار متر مكعب هذا العام "هو خطوة كبيرة في هذا الاتجاه".



وذكر جوناثان ستيرن، الباحث الزميل بمعهد أوكسفورد لدراسات الطاقة إنها "بداية، لكنها صغيرة نسبيا، مقارنة بالإمدادات الكلية القادمة من روسيا". وقال إن "كل المساهمات سيكون مرحب بها لكن المهمة ضخمة".