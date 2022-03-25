احتفلت سفارة الهند بالقاهرة، مساء أمس الأول، بيوم التعاون التقني والاقتصادي الهندي (آيتك)، حيث يعد هذا البرنامج الذي تقدمه الحكومة الهندية من البرامج الرائدة التي تسعى من خلاله إلى تقديم المساعدة الفنية و تعزيز بناء القدرات لدى أبناء الدول النامية الشريكة.

ورحب السفير الهندى بالقاهرة أجيت جوبتيه، بوليد الحداد مدير عام سياسات التنمية والتعاون مع دول آسيا بوزارة التعاون الدولى و محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى.

وقال السفير: نحتفل اليوم بخريجينا ونجدد علاقاتنا معهم، ونلقي الضوء على أوجه قوة خريجي هذا البرنامج الذي يتمتع بشعبية كبيرة.

وأضاف أن برنامج التعاون التقني والاقتصادي الهندي (آيتك) هو برنامج رئيسي يحظي برعاية كاملة من إدارة شراكة التنمية التابعة للحكومة الهندية، و مرور سبعة وخمسين عاما على إنشاء هذا البرنامج، فقد خطا خطوات كبيرة نحو بناء جسور الصداقة مع أكثر من 160 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وكذلك دول المحيط الهادئ والجزر الصغيرة.

وأعرب عن سعادته "لتمكن العديد من خريجي برنامج التعاون التقني والاقتصادي الهندي من حضور الفاعلية، موضحاً أنهم يشغلون مناصب مهمة في مختلف مناحي الحياة. ونحن نتطلع إلى الاستماع منهم إلى تجاربهم في الهند وتقييمهم للتدريب الذي تلقوه هناك".

وأكد أنه "يتم باستمرار تعزيز عمق ومرونة الأواصر التي تربط بين شعبينا من خلال بعض من أكبر برامج بناء القدرات لدينا، فيما لا يزال برنامج التعاون التقني والاقتصادي الهندي أحد أكثر برامج بناء القدرات تأثيرًا منذ عام 1964".

وكشف أن 200000 متخصص استفادوا على مدار الـ 55 عامًا الماضية من برنامج التعاون التقني والاقتصادي الهندي، فيما يتم اليوم تقديم حوالي 14000 منحة دراسية سنويًا للمهنيين من 160 دولة شريكة في حوالي 100 مؤسسة هندية رائدة.

وتابع أنه في 7 أكتوبر 2019، تم الإعلان عن برنامج "أيتك 2" الذي عمل على توسيع نطاق المشاركة عن طريق تقديم مبادرات جديدة في إطار البرنامج.

وتشمل المبادرات الجديدة المشاركة من خلال برامج "أيتك-التنفيذي" و"أيتك في الموقع" و"أيتك الإليكتروني". ويستهدف برنامج "أيتك التنفيذي" تدريب كبار المسئولين والمهنيين وصناع القرار والكوادر التقنية في أرقى المؤسسات العامة مثل المعاهد التكنولوجية الهندية ومعاهد الإدارة الهندية.

وفي إطار برنامج "أيتك في الموقع"، يتم تقديم برنامج مخصص لبناء القدرات عن طريق نقل عملية التدريب إلى الدول الشريكة وذلك بإيفاد المدربين لها لفترة قصيرة. أما برنامج "أيتك الإليكتروني" فيقدم تدريباً مباشراً من خلال شبكة الإنترنت، حيث تقوم الكليات الهندية بتقديم التدريب من خلال تقنية الفيديو كونفرنس. ويمكن تخصيص المواد التي تضمها هذه الدورات التدريبية وفقاً للمتطلبات الخاصة بكل دولة شريكة.

وعلى مر السنين، تخرج من برنامج أيتك عدد كبير من الأشخاص أصبحوا بمثابة سفراء وحلقات وصل مهمة بين الهند ومصر. وهناك أكثر من 1260 من المهنيين قد التحقوا بالدورات التدريبية ضمن البرامج المختلفة في أرقى المعاهد الهندية.

وخلال عام 2020-2021، وبسبب قيود جائحة كورونا، أصبح هناك تركيز أكثر على برامج التدريب التفاعلية من خلال شبكة الإنترنت عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك في إطار برنامج "أيتك الإليكتروني".

ومنذ عام 2019، تم تدريب 198 من المهنيين في إطار برنامج "أيتك الإليكتروني" الجديد. ومضى قائلاً: نظمنا بنجاح دورات تدريبية في عدد كبير من المجالات بدءاً من الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية والإدارة الإليكترونية للمكاتب حتى المدن الذكية المستقبلية والحصاد عالي الجودة ومصائد الأسماك.

وأكد أنه في إطار برنامج الأيتك، تم تقديم برامج تدريبية لتعزيز قدرات المسئولين المصريين العاملين في مختلف الوزارات والإدارات، ومنها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وغيرها.