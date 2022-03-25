مسئولون أمريكيون: القوات الأوكرانية دمرت سفينة حربية روسية في بيرديانسك

الجيش الروسي يعلن أنه سيركز على "تحرير" شرق أوكرانيا



أفاد مسئولون أمريكيون بأن القوات الأوكرانية دمرت سفينة حربية روسية في بيرديانسك.



ومن جانبه، أقر الجيش الروسي بمقتل 1351 من جنوده في العملية العسكرية بأوكرانيا، متّهمًا الدول الغربية باقتراف "خطأ" عند تسليمها أسلحة لكييف.



ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع والجيش قولهما اليوم الجمعة، إن روسيا ستركز على "التحرير" الكامل لمنطقة دونباس الأوكرانية ولا تستبعد احتمال اقتحام المدن الأوكرانية المحاصرة.



وقالت وزارة الدفاع إن روسيا تدرس خيارين لما تصفه بأنه "عملية خاصة" في أوكرانيا، أحدهما يتعلق فقط بالجمهوريتين الانفصاليتين المعلنتين من جانب واحد في دونباس والآخر في جميع أراضي أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة إنترفاكس.