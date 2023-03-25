محافظ القليوبية يتابع عمليات شفط مياه الأمطار وانتشار المُعدات لتسهيل حركة المرور

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية فجر اليوم السبت؛ لمتابعة جهود شفط مياه الأمطار وتوزيع وانتشار المُعدات للتعامل السريع مع تداعيات الطقس غير المُستقر التي تشهدها المحافظة.

جاء ذلك بهدف تسهيل الحركة المرورية بعددٍ من طرق وأنفاق المحافظة من بينها منطقة الفلل بمدينة بنها ونفق شعراوي والطريق الزراعي ونفق الحدادين ونفق مشتهر ونفق مزلقان زكي.

وقال المحافظ، في تصريحات له، إن جميع المعدات والأطقم والأجهزة انتشرت على الفور وفقاً لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة عن هطول الأمطار ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين وأنفاق المحافظة، بالتنسيق بين فرق العمل بالأجهزة التنفيذية وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، حيث يتم رفع التجمعات أولاً بأول مع انتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

وشددَّ على الالتزام بالمتابعة المستمرة والدورية لتطهير خطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، مع مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وأغطية بالوعات الصرف، وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

كما نبه على ضرورة جاهزية فرق التدخل السريع لمواجهة الظروف الطارئة أو انقطاع الكهرباء أو انسداد خطوط الصرف الصحي.

ولفت المحافظ، إلى أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة القطاعات والمديريات والمراكز والمُدن والأحياء، وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة ظروف الطقس غير المستقر، لافتاً إلى إنعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ساعة منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غير المستقر، وأن غرفة العمليات على تواصل دائم مع كافة المديريات والقطاعات الخدمية.

وأعلنت محافظة القليوبية - في وقتٍ سابق - عن أرقام لاستقبال كافة شكاوى المواطنين بهدف التدخل الفوري حفاظاً على سلامة الجميع، من خلال الأرقام (٠١٣٣٢١٢٤٤٧) / (٠١٣٣٢١٢٤٦٦) أو عبر رسائل واتس آب على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤).