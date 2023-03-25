 الخارجية الأردنية تدين إحراق نسخة من المصحف الشريف من قبل متطرفين في كوبنهاجن - بوابة الشروق
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الخارجية الأردنية تدين إحراق نسخة من المصحف الشريف من قبل متطرفين في كوبنهاجن

عمان - أ ش أ
نشر في: السبت 25 مارس 2023 - 9:56 م | آخر تحديث: السبت 25 مارس 2023 - 9:56 م

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، إحراق نسخة من المصحف الشريف من قبل متطرفين في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن أمس؛ عملاً تحريضياً وعنصرياً مرفوضاً يستفز مشاعر المسلمين، خاصة في شهر رمضان المبارك.

وأكدت الوزارة -في بيان اليوم السبت- أن إحراق المصحف الشريف هو فعل من أفعال الكراهية الخطيرة، ومظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان، لا يمكن اعتبارها شكلاً من أشكال حرية التعبير مطلقاً، مشددا على ضرورة وقف مثل هذه التصرفات والأفعال غير المسؤولة التي تؤجج العنف والكراهية، وتهدد التعايش السلمي.

وجددت الوزارة، دعوتها للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالتصدي لهذه الأفعال وعدم السماح بها، والعمل على نشر وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، وزيادة الوعي بقيم الاحترام المشترك، وإثراء قيم الوئام والتسامح، ونبذ التطرف والتعصب والتحريض على الكراهية، باعتبارها مسؤولية جماعية يجب على الجميع الالتزام بها.

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