ضرب زلزال آخر بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر اليوم السبت، ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.



وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء، أن الزلزال وقع في إيكنوزو في ولاية قهرمان مرعش، وعلى عمق سبعة كيلومترات.



ولم تذكر الأناضول المزيد من التفاصيل.



وهذا رابع زلزال يضرب ولاية قهرمان مرعش منذ أول أمس الخميس.



كان زلزالان مدمران بقوة 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر ضربا في السادس من فبراير الماضي جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، تلتهما آلاف الهزات.



وأسفر الزلزالان عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.



وأعلنت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حجم الأضرار بلغ 6ر103 مليار دولار.