التشيك تقسو على بولندا بثلاثية في تصفيات يورو 2024

لقن منتخب التشيك ضيفه البولندي درسا قاسيا وفاز عليه 3 /1 مساء الجمعة، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها تعادل منتخب جزر فاروه مع مضيفه منتخب مولدوفا 1 /1.

وعلى ملعب فورتونا أرينا، تقدم منتخب التشيك بهدفين في أول ثلاث دقائق عن طريق لاديسلاف كرييتشي لاعب سبارتا براغ وزميله توماس كفنكارا، ثم تكفل يان كوتشتا لاعب لوكوموتيف موسكو الروسي بالهدف الثالث في الدقيقة 64 ورد داميان زيمانسكي بهدف لبولندا في الدقيقة 87.

وعلى ملعب زيمبرو، تقدم مادس بو ميكلسن بهدف لجزر فاروه في الدقيقة 27 لكن إيون نيكوليسكو خطف هدف التعادل لمولدوفا من ضربة جزاء قبل ثلاث دقائق من النهاية.