نشطاء مناخ يغلقون منطقة الطائرات الخاصة في مطار هولندي

أغلق مئات من نشطاء المناخ بمجموعة "إكستنكشن ريبيليون" أو (تمرد ضد الانقراض) منطقة الطائرات الخاصة في مطار بمدينة إيندهوفن الهولندية اليوم السبت.

وذكرت وكالة أنباء "إيه إن بي" أنه تم القبض على 80 منهم بسبب عدم امتثالهم لطلب الشرطة بمغادرة المنطقة، موضحة الشرطة أن النشطاء شقوا فجوة في السياج ليدخلوا إلى المنطقة.

وقدرت وكالة "إيه إن بي" عدد المحتجين المشاركين بـ 500.

وأوضحت مجموعة "إكستنكشن ريبيليون" أن أعضاءها تعمدوا عدم دخول المدرج حتى لا يعطلوا حركة المرور الجوية العامة.

وذكر مسئول بالمطار أنه برغم ذلك كانت هناك تأخيرات في التعامل مع رحلات الطيران بسبب الإجراءات الاحترازية، ولم تتأثر الطائرات الخاصة حيث لم تكن هناك رحلات مقررة اليوم السبت.

وبحسب مجموعة "إكستنكشن ريبيليون" كان الإجراء يهدف إلى التشديد على مطلب الحد من حركة المرور الجوي في أكبر مطار إقليمي في هولندا.

واستهدف الاحتجاج "الطيران الفاخر" على وجه الخصوص.

وأشار المشاركون إلى أن التلوث البيئي الناجم عن الطائرات الخاصة أكبر بكثير لكل راكب عنه في الطائرات التجارية.