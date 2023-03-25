مدير المنتخب يكشف تفاصيل سفر البعثة إلى ليلونجي لمواجهة مالاوي

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر، تفاصيل سفر البعثة إلى مدينة ليلونجي، وذلك لمواجهة منتخب مالاوي في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره مالاوي، يوم الثلاثاء القادم على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا.

وقال غرابة في تصريحات تليفزيونية: «بعثة المنتخب ستغادر غدًا الأحد بغد الإفطار إلى مالاوي، وسنخوض مرانا واحدًا هناك يوم الإثنين قبل خوض المباراة».

وأضاف: «أنهينا المباراة بدون إصابات، وجميع اللاعبين جاهزون لخوض المباراة والسفر إلى مالاوي، ولا يوجد أي غيابات في صفوفنا قبل اللقاء القادم».

وبسؤاله عن رأيه في فوز المنتخب أمام مالاوي مساء الجمعة، قال: «الفريق أصبح له شكل مميز، وهناك جمل تكتيكية يتم تنفيذها من اللاعبين، وهم يتدربون بشكل جيد ومعنوياتهم مرتفعة للغاية».