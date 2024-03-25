بريطانيا تطلق حملة في فيتنام لمنع قدوم المهاجرين غير الشرعيين إليها

أطلقت وزارة الداخلية البريطانية، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي في فيتنام؛ لمنع المهاجرين من القدوم إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، إن الحملة، التي تبدأ اليوم الاثنين، سوف تستخدم إعلانات على فيسبوك ويوتيوب لاستهداف أشخاص في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا قد يفكرون في القيام برحلات غير قانونية إلى المملكة المتحدة.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن نسبة متزايدة من مهاجري القوارب الصغيرة هم من الفيتناميين، وهم من بين الجنسيات العشر الأولى للمهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي بشكل غير قانوني.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، عن وزارة الداخلية قولها إن الإعلانات ستوضح مخاطر التعرض للاستدانة والاستغلال من جانب عصابات تهريب البشر التي تستفيد من تسهيل عبور القوارب الصغيرة.