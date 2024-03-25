طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف الطابق العلوي من المبنى الرئيسي لمجمع الشفاء في غزة

أفادت مصادر فلسطينية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف، اليوم الاثنين، الطابق العلوي من المبنى الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، مع تواصل قصف محيطه.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، عن المصادر قولها إن "جنود الاحتلال يعاملون من يتواجد في مجمع الشفاء معاملة غير إنسانية سواء النساء أو الأطفال أو الرجال، حيث اعتقل العديد من الرجال هناك، ومن ضمنهم بعض أفراد الطاقم الطبي، وقتلوا العديد من المواطنين، وجرحوا آخرين".

وأشارت المصادر إلى أن "قوات الاحتلال تطالب المتواجدين في المجمع بالمغادرة، باستخدام مكبرات الصوت وتوجه إنذارات للمواطنين المتواجدين في محيط مستشفى الشفاء لإخلاء منازلهم والتوجه إلى جنوب القطاع".

وكانت مصادر أعلنت أن "قوات الاحتلال اعتقلت 500 مواطن من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في مدينة غزة، منذ بدء عملية اقتحامه الأسبوع الماضي".

ووفق الوكالة، "تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، محاصرة واقتحام مجمع الشفاء الطبي، في حي الرمال غرب مدينة غزة، لليوم الثامن على التوالي".