جوتيريش يُحذر من تنفيذ أى عملية عسكرية فى رفح: ستؤدي لأزمة إنسانية كارثية

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من تنفيذ أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

وقال جوتيريش، خلال مؤتمر صحفي من إحدى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في الأردن، اليوم الأحد، إن الهجوم على رفح سيؤدي إلى أزمة إنسانية كارثية.

وأشار إلى الحديث بقوة منذ وقت طويل حول ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأنه يجب عدم ربطه بملف إطلاق سراح المحتجزين.

وشدد على أن وكالة الأونروا تؤدي عملًا استثنائيًّا في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، وتساهم في تخفيف المعاناة عن ملايين النازحين.

وتابع: «نعمل على حشد المجتمع الدولي لدعم الأونروا، والمنظمة تلتزم بجميع قيم الأمم المتحدة».