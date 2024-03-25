 «الليلة الكبيرة» فعاليات النسخة الثامنة من برنامج «هل هلالك» - بوابة الشروق
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«الليلة الكبيرة» فعاليات النسخة الثامنة من برنامج «هل هلالك»

الليلة الكبيرة - تصوير هبة الخولي
الليلة الكبيرة - تصوير هبة الخولي
كتابة وتصوير- هبة الخولي
نشر في: الإثنين 25 مارس 2024 - 12:54 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 مارس 2024 - 12:54 ص

استقبل البيت الفني للمسرح، جمهوره في شهر رمضان 2024، بأوبريت العرائس الشهير «الليلة الكبيرة»، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثامنة من برنامج «هل هلالك».

«الليلة الكبيرة» من تأليف صلاح جاهين، ألحان سيد مكاوي، عرائس ناجي شاكر، وإخراج صلاح السقا، وديكور مصطفى كامل.

تأتي النسخة الثامنة من برنامج «هل هلالك» تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وبإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، حيث بدأت فعالياتها يوم 8 رمضان على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، ويستمر البرنامج حتى الأول من أبريل الموافق 22 رمضان.

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