رئيس الاتحاد السكندري يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة المصري

حرص محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندري، على حضور تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، أمس الأحد، وعقد اجتماعا مغلقا مع الجهاز الفنى، بقيادة وحضور طارق العشرى، المدير الفنى للفريق، واللاعبين، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة نادى المصرى البورسعيدي، في المباراة المقرر إقامتها يوم 1 أبريل المقبل، على أرض ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن مجريات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم، دورى «نايل».

رافق محمد مصيلحي، محمد أحمد، عضو مجلس الإدارة، بهدف دعم وتحفيز الجهاز الفني واللاعبين قبل المواجهة الهامة والمرتقبة أمام المصرى، مشددًا على ضرورة تحقيق الفوز ومواصلة البقاء في المربع الذهبى بجدول مسابقة الدورى الممتاز، للمشاركة في البطولات العربية والأفريقية.

وشارك رئيس النادى في تدريبات الفريق التي أقيمت مساء أمس في إطار الاستعدادات التي يجريها زعيم الثغر، استعدادًا للمصرى، بعد إقامة وديتى سموحة وسبورتنج، بهدف تقديم الدعم المعنوي للاعبين وتشجيعهم على مواصلة الانتصارات.

وطالب مصيلحى اللاعبين بتقديم الأداء الرجولي والفوز على المصرى، خاصة أنها تقام على أرض المدينة الساحلية وبين جماهير الثغر، مؤكدا أن المباراة في نظره تساوى 6 نقاط وليس 3 نقاط، كونها من المباريات التي تعتبر لقاءات بطولة.

وتابع: «أحلم بالمربع الذهبى، والمشاركة في البطولات الأفريقية والعربية، وهذا الأمر ليس مستحيلا تحقيقه أو بعيد المنال، فأنتم لديكم قيادة فنية قديرة متمثلة في طارق العشرى، وبينكم عناصر مهارية عالية».