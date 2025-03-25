سيف الجزيري يقود تونس لفوز ثمين على مالاوي في تصفيات مونديال 2026

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اقتنص منتخب تونس فوزا مثيرا من ضيفه منتخب مالاوي 2 /صفر مساء الاثنين ضمن الجولة السادسة لمباريات المجموعة الثامنة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

وحسم نسور قرطاج الفوز في الدقائق الأخيرة حيث تقدم سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك المصري بهدف قبل أربع دقائق من النهاية ثم أكد إلياس العاشوري مهاجم كوبنهاجن الدنماركي فوز تونس بتسجيله الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

ولعب منتخب مالاوي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 64 لطرد للويد أرون ثم أهدر ريشارد مبولو ضربة جزاء للفريق الضيف في الثواني الأخيرة.

وسجل منتخب تونس انتصاره الخامس مقابل تعادل وحيد لينفرد بالصدارة برصيد 16 نقطة وتوقف رصيد مالاوي عند ست نقاط في المركز الخامس.