محافظ درعا السورية: نحمل الاحتلال الإسرائيلي مسئولية وقوع ضحايا

قال محافظ درعا السورية أنور طه الزعبي، إن «انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي وتعديه المتكرر على الأراضي السورية، دفعت مجموعة من الأهالي إلى الاشتباك مع قوة عسكرية حاولت التوغل في بلدة كويا غرب درعا».

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء السورية، أن «الأمر الذي أدى إلى تصعيد من قبل جيش الاحتلال بالقصف المدفعي، والقصف بالطيران المسير، ما أسفر عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين».

وحمّل جيش الاحتلال مسئولية وقوع الضحايا، معربًا عن إداناته لانتهاكات الاحتلال المتكررة في عدوانه على الأراضي السورية.

وقُتل خمسة مدنيين سوريين وأُصيب آخرون بجروح، صباح اليوم الثلاثاء، إثر قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كويا في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وأفادت محافظة درعا بأن قوات الاحتلال قصفت بلدة كويا بقذائف الدبابات خلال توغلها فيها، ما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين ووقوع عدة إصابات، بينهم امرأة، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة ليست نهائية.

وشهدت البلدة حركة نزوح للأهالي نحو القرى والبلدات المجاورة، نتيجة استمرار القصف من قبل قوات الاحتلال المتمركزة في ثكنة الجزيرة، وفقًا لما أورده موقع «تجمع أحرار حوران».