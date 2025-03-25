هولندا: قرار إسرائيل شرعنة 13 مستوطنة بالضفة يضعف حل الدولتين

أعرب وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب عن إدانة بلاده قرار إسرائيل الاعتراف بـ 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبر أنه يضعف إمكانية حل الدولتين فلسطينية وإسرائيلية.

وقال فيلدكامب عبر منشور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء: "هولندا تدين قرار الاعتراف بـ13 مستوطنة غير شرعية"، مؤكدًا أن ذلك من شأنه أن يضعف احتمال حل الدولتين، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

والأحد، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)، صادق في جلسته مساء السبت على مقترحه بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية، تمهيدا للاعتراف باستقلالها.

وأعرب عن قلقه من استمرار التوتر في الضفة الغربية المحتلة وتصاعد عنف المستوطنين.

وأشار إلى أن الاعتداءات على المخرج الفلسطيني حمدان بلال وآخرين تعتبر أمثلة أخرى، مؤكدًا إدانته لها.

والاثنين، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن "عشرات المستوطنين هاجموا فلسطينيين في قرية سوسيا جنوب الخليل، بحسب شهادات فلسطينيين ونشطاء دوليين كانوا هناك".

وأضافت: "أصيب في الهجوم، الفلسطيني حمدان بلال وهو ناشط معروف وأحد صناع فيلم 'لا أرض أخرى' الحائز على جائزة الأوسكار، وأثناء نقله إلى المستشفى، قام جنود الجيش الإسرائيلي بإيقاف سيارة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر واعتقاله".

ودعا فيلدكامب إسرائيل إلى منع مثل هذا العنف والتحقيق فيه، مضيفًا أنه سيواصل الدعوة إلى اعتماد حزمة عقوبات في الاتحاد الأوروبي تستهدف "المستوطنين العنيفين وتنظيماتهم".