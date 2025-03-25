واصل فريق الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، مساء اليوم الإثنين.
عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق جلسة مع الجهاز المعاون، لمناقشة عدد من الترتيبات الخاصة بالفترة المرحلة المقبلة، والمنافسات التي تنتظر الفريق.
خاض اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة، قبل تنفيذ فقرات خططية متنوعة، وتقسيمة كرة قوية، في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب.
ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم ١ أبريل المقبل، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.
وخاض الأهلي مرانه اليوم في نفس توقيت مباراته أمام طلائع الجيش التي خسرها بنتيجة 3/1 في كأس الرابطة بقوام فريق الشباب مواليد 2005، ويعززه الثلاثي علي معلول وياسر إبراهيم وعمر الساعي.