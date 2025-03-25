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واصل فريق الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، مساء اليوم الإثنين.‏

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق جلسة مع الجهاز المعاون، لمناقشة عدد من الترتيبات الخاصة بالفترة المرحلة المقبلة، ‏والمنافسات التي تنتظر الفريق.‏

خاض اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة، قبل تنفيذ فقرات خططية متنوعة، وتقسيمة كرة قوية، في إطار تجهيز الجميع بالشكل ‏المناسب.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم ١ أبريل المقبل، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال ‏أفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه اليوم في نفس توقيت مباراته أمام طلائع الجيش التي خسرها بنتيجة 3/1 في كأس الرابطة بقوام فريق الشباب مواليد 2005، ويعززه الثلاثي علي معلول وياسر إبراهيم وعمر الساعي.