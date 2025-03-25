قالت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن جنديًا إسرائيليًا من الاحتياط، انتحر في قاعدة للجيش الإسرائيلي، وذلك وفقًا لما نشره المركز الفلسطيني للإعلام.

وأوضحت القناة، أن الجندي أقدم على الانتحار بعد أن خدم أكثر من 300 يوم في الاحتياط خلال العام ونصف العام الماضيين، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال العسكرية تحقق في الحادثة.

وفي معطيات سابقة نشرها قسم إعادة التأهيل بوزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي نهاية العام المنصرم، أشار لاستقبال 10056 مصابًا وجريحًا من جرحى حرب وأحداث 7 أكتوبر، لافتًا إلى أنه كان يستقبل شهريًا أكثر من 1000 مصاب جديد جراء المعارك الدائرة.

وأوضح المعطيات، أن من بين المصابين 35% منهم يعانون من رد فعل نفسي أو اضطراب ما بعد الصدمة، 37% يعانون من إصابات في الأطراف – 68% منهم من جنود الاحتياط، معظمهم من الشباب، بينهم 51% بأعمار 18-30 و31% بأعمار 30-40.

وذكرت أن حوالي 28% من جميع المصابين (حوالي 2800) تظهر عليهم آثار الصراع النفسي وهو «الإصابة الرئيسية» لديهم.

وبحسب البيانات، فإن معاناة المصابين تتمثل بشكل رئيسي في القلق والاكتئاب ما بعد الصدمة وصعوبات التكيف وصعوبات التواصل.