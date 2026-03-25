ليكيب: صلاح ضمن أهرامات ليفربول الثلاثة

يصنف محمد صلاح بين أعمدة ليفربول التاريخية، ويحتل مكانة مرموقة إلى جانب أساطير مثل كيني دالجليش، وستيفن جيرارد، وجرايم سونيس، وآيان راش وغيرهم.

صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أكدت في تقريرها أن صلاح لم يصل إلى النادي كملك بالكامل، إلا أنه سيرحل بلا شك كأسطورة حقيقية، فقد انضم في صيف 2017 قادمًا من نادي روما مقابل نحو 40 مليون يورو، ليخوض مع الـ"ريدز" تسع مواسم مليئة بالإنجازات، تاركًا أثرًا لا يُمحى في تاريخ النادي.

أشارت الصحيفة الفرنسية في تقريرها:" هل يُعد من بين أكبر ثلاثة لاعبين في تاريخ ليفربول؟ المؤكد أن لديه ما يدعم هذا الرأي، خلف الأسطورة التي لا تُقهر كيني دالجليش، صاحب المدرج الذي يحمل اسمه في أنفيلد، والذي توّج بستة ألقاب دوري كلاعب واثنين آخرين كمدير فني، إضافة إلى ثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا.