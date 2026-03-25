الأربعاء 25 مارس 2026
إيران: استهدفنا أكثر من 70 موقعا في إسرائيل الأربعاء

الأناضول
نشر في: الأربعاء 25 مارس 2026 - 9:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 مارس 2026 - 9:23 م

أعلنت إيران استهدافها، الأربعاء، أكثر من 70 موقعا في إسرائيل بينها مدن تل أبيب، وحيفا وديمونا.

وأفاد بيان للحرس الثوري الإيراني بأن الهجمات تمت عبر صواريخ "عماد" وقيام" و"خرمشهر4".

وتوعد البيان بـ "تسوية تل أبيب وحيفا بالأرض".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران أسفرت عن مئات القتلى بينهم مسئولون بارزون في مقدمتهم المرشد الإيراني علي خامنئي، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.

