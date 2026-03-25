افتتاح معرض «طائر على السلك» للفنان نذير طنبولي في الزمالك الأحد المقبل

أعلن "جاليري ياسين" عن تنظيم وافتتاح معرض فني جديد بعنوان «طائر على السلك»، وذلك للفنان نذير طنبولي، أحد أبرز الفنانين التشكيليين المعاصرين.

ومن المقرر أن يُفتتح المعرض مساء يوم الأحد الموافق 29 مارس 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً، ويستمر حتى التاسعة مساءً، بحضور نخبة من الفنانين والمهتمين بالحركة التشكيلية في مصر. ويستمر المعرض في استقبال الزوار حتى 22 أبريل 2026، ليتيح للجمهور فرصة الاطلاع على مجموعة مميزة من أعمال الفنان التي تعكس تجربته الفنية الممتدة عبر عقود.

ويُعد هذا المعرض محطة مهمة في مسيرة الفنان نذير طنبولي ، حيث يقدم من خلاله رؤية بصرية تجمع بين التعبير المعاصر والبعد الإنساني، مع توظيف عناصر فنية تعكس الهوية والتجربة الشخصية. كما يسلط الضوء على تطور أسلوبه الفني، وما شهده من تحولات على مدار سنوات عمله.

جدير بالذكر حصل نذير طنبولي على العديد من الجوائز الدولية المرموقة بما في ذلك منحة الفنان المستقل من مجلس الفنون الإنجليزي (2015)، وجائزة المشاريع الإبداعية لجامعة الفنون في لندن (2012)، وجائزة بينبريدج للطباعة (2010)، ومنحة الفنان المستقل من مجلس الفنون الإنجليزي (2007)، وجائزة جولييت جومبيرتس تراست (2006)، ومنحة تنمية الفنانين المستقلين من مجلس الفنون الإنجليزي (2005)، ومنحة الفنان المستقل من مجلس الفنون الإنجليزي (2004)، وجائزة جراند للرسم، وجائزة فنان العام، وجائزة الصالون الوطني للشباب في مصر (1993).