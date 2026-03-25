ترامب يستبعد ماسك من مجلسه الاستشاري الجديد في مجال التكنولوجيا

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيات ذات ثقل في مجال التكنولوجيا، من بينهم مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانج، في مجلس استشاري جديد، ولكن تم استبعاد حليفه المقرب السابق إيلون ماسك.

وقال البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن المجلس سيقدم توصيات للرئيس حول كيفية تعزيز القيادة الأمريكية في العلوم والتكنولوجيا.

ومن بين الأعضاء الذين عينهم ترامب، المؤسس المشارك لشركة جوجل سيرجي برين، ورائد أعمال الكمبيوتر مايكل ديل، وملياردير البرمجيات لاري إليسون، المعروف بأنه مؤيد لترامب والذي أصبح حاليا أيضا قطبا في مجال الإعلام من خلال الاستحواذ المخطط له على شركة "وارنر براذرز".

وفي الأشهر الأخيرة، سعى العديد من كبار المديرين في صناعة التكنولوجيا إلى التقرب من البيت الأبيض في وجود ترامب.

كما استبعد ترامب من مجلسه الاستشاري الجديد مديرين مشهورين آخرين مثل تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، وسام ألتمان، المؤسس المشارك لشركة "أوبن إيه آي" المطورة لروبوت الدردشة "شات جي بي تي".