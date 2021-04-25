الرئيس العراقي يعزي عائلات ضحايا حادث مستشفى ابن الخطيب

قدم الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، التعازي لعائلات ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، مشددا على ضرورة مُحاسبة المقصرين.

شهد مستشفى ابن الخطيب المخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا جنوب شرقي بغداد، اندلاع حريق في أحد طوابقه أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 32 آخرين.

وقال صالح، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، "إنه بنفوس يعتصرها الألم، تابعنا عن كثب الحادث المُفجع الذي تعرّض له أهلنا في مستشفى ابن الخطيب في بغداد، ونتابع التقارير المتعلقة بها لحظة بلحظة".

وأعرب عن دعمه للقرارات الصادرة عن الحكومة ومجلس النواب بضرورة فتح تحقيق فوري في أسباب وقوع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المقصرين، واستنفار كافة الجهود لمعالجة مصابي الحريق، مطالبا فرق الدفاع المدني وجموع المتطوعين في الإسراع بإنقاذ المصابين وإسعافهم.