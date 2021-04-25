رئيس الأركان الإيراني: لن ينعم الصهاينة بالهدوء إذا ما واصلوا استفزازاتهم

توعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري اليوم الأحد بأن "جبهة المقاومة سترد" على إسرائيل "إذا ما اعتقد الصهاينة أن بإمكانهم ممارسة الاستفزازات في أي مكان دون رد".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول :"يظن الصهاينة أن بإمكانهم الاستمرار باستهداف الأراضي السورية، ومواصلة الاستفزازات في البحار ومختلف الأماكن دون رد".

وأضاف :"الإجراءات التي تم اتخاذها في الأيام الأخيرة، والتي ستُتخذ في المستقبل، والتي تضع مصالحهم في دائرة الخطر، ستعيدهم إلى رشدهم".

وردا على سؤال حول طبيعة الرد الإيراني في حال استمرت الاستفزازات الإسرائيلية، اكتفى باقري بالقول :"الكيان الصهيوني لن ينعم بالهدوء".

يأتي التهديد غداة احتراق خزان وقود ضمن ناقلة نفط إيرانية مقابل مدينة بانياس على الساحل السوري.

وأعلنت وزارة النفط السورية أمس، وفقا لما نقلته وكالة "سانا" الحكومية، أن ناقلة نفط في بانياس تعرضت "لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية".