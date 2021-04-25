تمديد الإغلاق في العاصمة الهندية أسبوعا آخر لمواجهة تفشي كورونا

أعلنت الهند، اليوم الأحد، تمديد إجراءات الإغلاق في العاصمة نيودلهي لمدة أسبوع جديد؛ وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وقال رئيس حكومة دلهي أرفيند كيجريوا - حسبما نقلت صحيفة (تايمز أوف إينديا) الهندية - إن "الإغلاق الذي فرضته الحكومة الأسبوع الماضي في دلهي لمدة 6 أيام تنتهي غدا، سيمدد حتى يوم 3 مايو المقبل".



يأتي ذلك فيما بلغ عدد وفيات (كوفيد-19)، التي سجلتها العاصمة الهندية خلال يوم واحد، رقما قياسيا بواقع 357 حالة وفاة أمس السبت، وأكثر من 24 ألف إصابة بالمرض لتتجاوز حصيلة الإصابات المسجلة في المدينة وحدها عتبة المليون إصابة.



ومع استمرار الضغط على المستشفيات، أرسل رئيس حكومة دلهي نداء استغاثة لنظرائه في الولايات الهندية الأخرى للمساعدة في تعزيز إمدادات الأكسجين، وفقا للصحيفة.



يذكر أن الهند سجلت 349 ألفا و391 حالة إصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى 2767 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.