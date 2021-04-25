وضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول احتفالا بالعيد القومي لشمال سيناء

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تحتفل محافظة شمال سيناء بالذكرى 39 لعيد تحرير سيناء، اليوم الأحد، بوضع إكليل الزهور عند النصب التذكارى للجندى المجهول.

و يقوم اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمشاركة في الاحتفال عند النصب التذكارى للجندى المجهول في العريش.

ومن المقرر أن يتم افتتاح مبني المركز التكنولوجي للمعلومات الملحق بالديوان العام، وافتتاح مركز شبكات معلومات المرافق بضاحية السلام.

كما يقوم محافظ شمال سيناء بافتتاح ملعب نادي أبو صقل الرياضى، وافتتاح مطحن الكرام، و محطة الغاز بالمنطقة الصناعية في العريش.