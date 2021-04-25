«الكهرباء»: آخر موعد لتلقى طلبات العدادات الكودية نهاية يونيو المقبل

حمزة: تلقينا 1.3 مليون طلب حتى الآن.. وهدفنا تقليل حجم الخسائر المالية الناتجة عن سرقة التيار

شركات «التوزيع» تسابق الزمن فى التركيب.. جنوب «الدلتا» للكهرباء تنتهى من تركيب ١٧ ألف عداد.. «وشمال الدلتا» تطوير وتحديث شبكات 72 قرية خلال المرحلة الأولى من «حياة كريمة»



أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أيمن حمزة، أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية مستمرة فى تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع حتى نهاية شهر يونيو 2021، موضحا أن شركات توزيع الكهرباء تستكمل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التى تم تقديمها على المنصة والتى بلغت حتى الآن مليونا و350 ألف طلب حتى الآن.

وذكر حمزة لـ«الشروق»، أن الهدف من تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمبانى المخالفة تقليل حجم الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى، وأن المحاسبة بنظام الممارسة غير دقيق، ولا يعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن ما يهدر فى بعض الأحيان حق الدولة فى الحصول على حقها، لافتا إلى أن العداد مسبوق الدفع يعتمد على شحن رصيد بالعداد من خلال كارت الشحن.

فى سياق متصل، صرح رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء محمد عبدالحكم، أن ما تم سداده من مقايسات حتى الآن بجميع قطاعات الشركة المتعلقة بطلبات المواطنين التحول من نظام الممارسة لتركيب عدادات كودية بلغ ٢٢ ألفا و٧٠٠ مقايسة.

وأضاف لـ«الشروق»: «انتهينا من تركيب ١٧ ألف عداد حتى الآن علما بأن الشركة تكثف حاليا جهودها لتركيب أكبر عدد من العدادات للمواطنين»، منوها إلى أن إجمالى الطلبات المقدمة للتحول من نظام الممارسة لتركيب عدادات كودية بلغ ١٣٨ ألف طلب تم إجراء ٥٠ ألف معاينة منها».

وأشار إلى أن العدادات متوافرة بجميع قطاعات وإدارات الشركة بوجه عام، وأنه سيتم تكثيف أعمال التركيب وفقا لخطة موضوعة، لافتًا إلى استقرار وتحسن نسب التحصيل بمختلف المناطق والقطاعات التجارية، وأنه تم تحقيق النسب المستهدفة، حيث بلغت نسب التحصيل فى شهر أبريل الجارى ١٠٤٪.

وبين رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء محمد عسل، أن الشركة أجرت الدراسة الخاصة بقرى المرحلة الأولى الأشد احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة مع التأكيد على أن تشمل الدراسة تغيير واستبدال المحولات المعلقة والمكشوفة لتكون داخل غرف وأكشاك وتعديل الخطوط الهوائية الموجودة داخل القرى بكابلات أرضية وتدبير مصادر تغذية بديلة.

وأكد رئيس الشركة لـ«الشروق»، أن المرحلة الأولى تتضمن ثلاثة مراكز واقعة بنطاق الشركة مقسمة ما بين 26 قرية بمركز شربين ــ محافظة الدقهلية، 28 قرية بمركز مطوبس ــ محافظة كفر الشيخ، 18 قرية بمركز كفر سعد ــ محافظة دمياط بإجمالى 72 قرية.

وأوضح أنه بلغ اجمالى عدد الطلبات الخاصة بالعدادات الكودية بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء والمقدمة عبر المنصة الالكترونية الموحدة للشركة القابضة لكهرباء مصر 116 ألفا و234 عدادا فيما تم الانتهاء من إجراء 45 ألفا و82 معاينة بقطاعات الشركة الأربع الواقعة بمحافظات (الدقهلية ــ كفر الشيخ ــ دمياط)، مؤكد أنه تم تركيب11 ألفا و766 عدادا ويجرى حاليا استكمال الباقى.

ولفت رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء رأفت شمعة، إلى أن نصيب الشركة من الطلبات التى تلقتها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للتحول من نظام ممارسة استهلاك الكهرباء إلى تركيب عدادات كودية بلغت حتى الآن 180 ألف طلب.

وأضاف شمعة لـ«الشروق»، أنه تم تركيب أكثر من 25 ألف عداد كودى حتى الآن فى العقارات المخالفة والعشوائية من إجمالى عدد الطلبات الخاصة بالنطاق الجغرافى للشركة بمحافظات الوادى الجديد وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم، منوها بأنه جار استكمال عدد أجراء المعاينات حسب الأسبقية فى تقديم الطلبات.

وأكد رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء سامى أبو وردة، أن الشركة تلقت حتى الآن 169 الف طلب بالنطاق الجغرافى للشركة بمحافظات أسوان وقنا والأقصر وسوهاج، مبينا أنه تم إجراء معاينات بنسبة تتعدى الـ55% من إجمالى الطلبات الخاصة بالشركة، وأنه تم تركيب 25 ألفا و 432 عدادا حتى الآن، لافتا إلى رفض 1518 طلبا بشكل نهائى لمخالفة الشروط.