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باكستان: 5611 إصابة جديدة بكورونا و118 حالة وفاة خلال 24 ساعة

إسلام آباد - د ب أ:
نشر في: الأحد 25 أبريل 2021 - 9:49 ص | آخر تحديث: الأحد 25 أبريل 2021 - 9:49 ص

أعلنت باكستان، اليوم الأحد، تسجيل 118حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الوفيات في البلاد جراء الوباء 17 ألفا و117 حالة.

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية، اليوم، أن المركز الوطني للقيادة والعمليات أعلن في أحدث إحصاء له تسجيل 5611 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 795 ألفا و627 حالة.

ولا يزال إقليم البنجاب الأكثر تضررا فيما يتعلق بحالات الوفاة جراء كورونا.

وأجرت باكستان حتى الآن 11 مليونا و538 ألفا و771 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، منها 55 ألفا و128 اختبار خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغ عدد المتعافين 689 ألفا و812 شخصا في مختلف أنحاء البلاد، فيما لا يزال هناك 4826 مريضا في حالة حرجة.


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