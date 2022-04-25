إطلاق سراح مدون قضى ستة أشهر في السجن في موريتانيا

أفرجت السلطات القضائية في نواذيبو (470 كلم غرب العاصمة نواكشوط) اليوم الأحد، عن المدون الشهير حميد ولد عبيد الله بعد ستة أشهر قضاها في السجن بسبب تسجيلات صوتية وجه فيها انتقادات حادة للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأكمل المدون الموريتاني فترة ستة أشهر في سجن المدينة ،شهران منها صدرت عن الغرفة الجزائية بمحكمة الولاية قبل أن تضاعف محكمة الاستئناف الحكم مرتين ليصل إلى 6 أشهر كاملة،وهي أطول فترة محكومية يقضيها شخص بسبب آرائه أو بسبب تسجيلات صوتية وفيديو ينتقد فيها المسؤولين في موريتانيا.

كان قد تم إحالة ولد اعبيد الله إلى السجن بعد إدانته بجنحة إهانة رئيس الجمهورية وسبه، وهي أول مرة يسجن فيها مواطن موريتاني بهذه التهمة.

وجاء قانون الرموز وفرض احترام هيبة الدولة المثير للجدل ليسمح بملاحقة الأشخاص بسبب انتقادهم للمسؤولين أو المساس بحياتهم الخاصة ويقر فترات من السجن النافذ والغرامة.