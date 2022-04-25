البنك الأهلي يحفز لاعبيه قبل مواجهة إيسترن كومباني

حرص اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، على الإجتماع بلاعبي فريق الكرة الأول بالنادي لتحفيزهم قبل مواجهة فريق إيسترن كومباني، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز

وأكد على أهمية حصد نقاط مباراتي إيسترن كومباني وإنبي من أجل المحافظة على طموحات فريقنا هذا الموسم بالتواجد في المربع الذهبي، وشدد على ضرورة التركيز في عدم التفريط في أي نقاط وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة خالد جلال.

وأضاف نعلم جيدًا بصعوبة مسابقة الدوري المصري هذا الموسم ولكن نمتلك جهاز فني ولاعبين قادرين على تحقيق طموحات مؤسستنا العريقة، وفي نهاية الاجتماع تعهد اللاعبون ببذل أقصي جهد من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة.