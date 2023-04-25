الجيش الألماني ينهي مهمة الإجلاء في السودان

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تعتزم الحكومة الألمانية، إنهاء مهمة الإجلاء التي يقوم بها الجيش الألماني في السودان بعد رحلة سادسة لسلاح الجو الألماني مقرر تسييرها اليوم الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الألمانيتان: "طالما أن دولا أخرى تضمن تشغيل الحركة الجوية، فلن يتم تسيير رحلات إجلاء ألمانية أخرى من المنطقة".

كان الجيش الألماني أجلى حتى الآن نحو 500 شخص من 30 دولة من السودان أكثر من ثلثهم ألمان.

وأفادت معلومات وردت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن من المنتظر إقامة مراسم عودة للجنود المشاركين في المهمة في قاعدة فونستورف الجوية في ولاية سكسونيا السفلى يوم الجمعة المقبل.

وأعلنت الوزارتان عن عودة المشاركين في العملية والبالغ عددهم نحو 1000 رجل وامرأة خلال الأيام المقبلة.

وقالت الوزارتان إن الألمان الذين بقوا في السودان ولم يتمكنوا حتى الآن من المجيئ إلى المطار، سيتم نقلهم على متن رحلات إجلاء سيقوم بها شركاء دوليون في الأيام المقبلة.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، قبل انعقاد جلسة لكتلة حزبه الاشتراكي الديمقراطي عن عملية الإجلاء: "تم الوصول عن طريق وزارة الخارجية إلى كل من يمكن الوصول إليهم، وتوجهوا إلى المطار".

كان الجيش الألماني أجلى اليوم نحو 100 شخص آخرين من السودان .

وقال متحدث باسم الجيش الألماني إنه تم نقلهم على متن خامس رحلة تقوم بها ناقلة عسكرية تابعة للجيش، موضحا أن الطائرة هبطت في الأردن.

واندلع قتال عنيف في السودان منذ أكثر من أسبوع بين أقوى جنرالين في البلاد ووحداتهما.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع بدأت العديد من الدول إجلاء مواطنيها بحماية عسكرية. ومنذ ليلة الاثنين/الثلاثاء تولى الجيش الألماني من فرنسا تنسيق تحركات الطيران إلى مطار عسكري بالقرب من الخرطوم يستخدم كنقطة تجميع.