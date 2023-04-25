الركراكي: أخطط لأكون أول مدرب عربي مسلم في الدوري الإنجليزي

كشف وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن حلمه الأكبر في مسيرته التدريبية، بعد تحقيقه إنجازا تاريخيا مع أسود الأطلس بقيادتهم للوصول إلى المربع الذهبي في بطولة كأس العالم قطر 2022 ومقارعة كبار منتخبات العالم.

وقال الركراكي في تصريحات لاحدى وسائل الإعلام الأجنبية نقلتها الصحف المغربية، أن التدريب في الدوري الإنجليزي أبرز أهدافه في مستقبله بمشواره التدريبي.

وأكد مدرب منتخب المغرب، أنه يجتهد لتحقيق ذلك الحلم ليصبح أول مدرب عربي مسلم يدرب في البريميرليج.

وأشار أن فرص المدربين العرب في التدريب بالدوري الإنجليزي ضعيفة في ظل انعدام الثقة من مسئولي الأندية باستثناء المدربين أصحاب البشرة السمراء الذين أصبح لهم مكانة في عالم التدريب سواء بالدوري الإنجليزي أو الفرنسي.

وواصل وليد الركراكي أنه نشأ في فرنسا ولعب هناك في أعلى المستويات وأنه يعلم مدى قدرته على التدريب في مستوى عال سواء بالدوري الإنجليزي أو الفرنسي أو الإسباني.

ويرى المدرب المغربي أنه محظوظ لتوليه القيادة الفنية لمنتخب المغرب في كأس العالم قطر 2022، مؤكدا أن أي مالك أو رئيس نادي لن تكون لديه الشجاعة للمراهنة على مدرب إفريقي.

وشدد الركراكي في نهاية حديثه ضرورة إحكام المنتخب المغربي السيطرة على إفريقيا، لكي يستطيع أن يسيطر على العالم، وأنه إذا لم يصل بالأسود إلى نصف نهائي أمم إفريقيا المقبلة 2024 سيستقيل من منصبه.