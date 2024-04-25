الأردن يدين سماح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام الأقصى

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم الخميس، سماح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، والقيام بممارسات استفزازية تنتهك حرمته، إضافة إلى فرض قيود على دخول المصلين للحرم القدسي، في خرق للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وانتهاك لحرمة الأماكن المقدسة.

وطالب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بـ"الكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف واحترام حرمته، محذرا من استمرار هذه الانتهاكات".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عن القضاة قوله إنه يجب احترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها صاحبة الاختصاص الحصري، بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه.

وحذر القضاة من استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض إجراءاتها المستهدفة السيطرة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، مؤكدا ضرورة ضمان الوصول الحر وغير المقيد للمسجد الأقصى باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين بكامل مساحته البالغة 144دونما.