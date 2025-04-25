نانسي عجرم تحيي حفلًا ضخمًا في مهرجان موازين بعد غياب 4 سنوات

تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان موازين الدولي، وذلك يوم 22 يونيو المقبل على خشبة منصة النهضة في العاصمة المغربية الرباط.

ووَصفت إدارة المهرجان الحفل بقولها: "من (أخاصمك آه) إلى (بدنا نولع الجو)، نانسي عجرم تعود لجمهورها في الرباط بحفل مفعم بالحيوية والرومانسية، يوم الأحد 22 يونيو 2025 على منصة النهضة."

ويُعد هذا الحفل عودة مرتقبة لنانسي عجرم إلى الساحة الفنية المغربية، بعد غياب دام أكثر من أربع سنوات عن إحياء الحفلات في المملكة.

ويحتفل مهرجان موازين هذا العام بمرور 20 عامًا على انطلاقه، ويشارك في إحيائه نخبة من نجوم الغناء العربي والعالمي، من أبرزهم: راغب علامة، وائل جسار، روبي، زياد برجي، وديانا حداد، بالإضافة إلى النجم العالمي ويل سميث، الذي يبدأ من مهرجان موازين جولته الغنائية الترويجية لألبومه الجديد، والذي يعود من خلاله إلى الساحة الموسيقية بعد غياب استمر لعشرين عامًا.