بدء محاكمة نجل محمد رمضان بتهمة ضرب أحد الأطفال 15 مايو المقبل

تنظر محكمة الطفل بأكتوبر، 15 مايو المقبل، أولى جلسات محاكمة نجل الفنان محمد رمضان، في اتهامه بالتعدي على طفل آخر بالضرب داخل نادٍ شهير في مدينة 6 أكتوبر.

وأحالت جهات التحقيق بالجيزة، نجل الفنان إلى محكمة الطفل في قضية اتهامه بالتعدي على طفل آخر بالضرب داخل نادٍ شهير في مدينة 6 أكتوبر، بعد انتهاء التدريبات الخاصة بهما.

و استمعت النيابة لأقوال الطفل ووالدته المعتدي عليه، ما تسبب في حدوث إصابات طفيفة، كما استمعت النيابة لأقوال الفنان محمد رمضان ونجله في واقعة التعدي.

وتقدمت إحدى السيدات من جيران الفنان محمد رمضان، ببلاغ إلى قسم أول أكتوبر، تتهم فيه نجل الفنان محمد رمضان، بالاعتداء على نجلها داخل نادي شهير بأكتوبر، كما أتهمت الفنان بالتحريض على العنف، لكونه يشاهد الواقعة دون أن يتدخل لوقفها.

وأضافت المبلغة، أن نجلها الطالب عمر، 11 سنة، في الصف السادس الابتدائي في مدرسة بالشيخ زايد، وتعرض للضرب ما نتج عنه إصابته بكدمات واحمرار بالخد الأيسر.

وأوضحت في بلاغها أنه خلال لعب نجلها داخل نادي شهير، حدثت مشادة بينه وبين نجل محمد رمضان، موضحة أنها تطورت للضرب.

واتهمت الفنان محمد رمضان وابنه بالتعدي على نجلها، وإحداث إصابته وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية