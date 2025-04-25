صبحي وإدريس يلتقيان رؤساء الاتحادات الرياضية لمناقشة خطط العمل المستقبلية

عقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الاتحادات الأولمبية، لمتابعة آخر مستجدات خطط العمل خلال الفترة المقبلة، وتقييم جهود الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالحركة الرياضية في مصر.

استهل الوزير حديثه بتهنئة اللجنة الأولمبية بتشكيلها الجديد، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل والتطوير في المنظومة الرياضية، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت وجهة رياضية عالمية ضمن توجيهات القيادة السياسية بفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

حيث نجحت الدولة المصرية في تنظيم أكثر من 430 بطولة دولية، معربا عن دعمه الكامل لجميع الاتحادات، ومشيدًا بروح التعاون التي تجمعها تحت مظلة واحدة لدعم الدولة المصرية.

وشدد أشرف صبحي على أهمية العمل المؤسسي القائم على التخطيط والرؤية، مؤكدًا أن الوزارة بدأت منذ عام 2018 في بناء نظام مستدام لتطوير الرياضة المصرية استعدادًا للدورات الأولمبية. ولفت إلى أن 16 اتحادًا رياضيًا انتهى من إعداد خطته الفنية، وجارٍ استكمال الخطط المتبقية من باقي الاتحادات، مع التأكيد على أن المشاركة في الدورة المقبلة ستكون قاصرة على من يملكون فرصًا حقيقية في التتويج بالميداليات، وليس مجرد التمثيل المشرف.

وفيما يتعلق بقانون الرياضة، أكد الوزير أن العمل على تعديله بدأ منذ 2019 بالتعاون مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عبر أكثر من 50 لقاء حواري، مشيرًا إلى أن التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين احترام المواثيق الدولية وضمان حقوق المؤسسات الرياضية، وعلى رأسها الاتحادات والأندية، وايضا رئيس قطاع الرياضة بالوزارة وأعضاء من لجنة اللاعبين.

كما أشار إلى دراسة بند الـ8 سنوات وفق المرجعيات الدولية، وتقديم ضمانات حقيقية لجذب الاستثمارات الرياضية وتعزيز الشفافية المالية.

كما استعرض الوزير عددًا من الإنجازات النوعية للاتحادات، مشيدًا بما حققه اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، واتحاد الخماسي الحديث، ورفع الأثقال، مشيرًا إلى جهود دعم اللاعبين والحفاظ على مستواهم رغم التحديات. وأكد حرص الوزارة على استضافة دورة الألعاب الإفريقية 2027، بعد أكثر من 30 عامًا على آخر استضافة، في ظل ما تمتلكه مصر من منشآت رياضية عالمية المستوى.